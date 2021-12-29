Відповідною інформацією поділились у НАТО. Мовиться про вильоти У 2021 році.
До теми США залишать авіаносець у Середземному морі через російські війська біля України
У НАТО розповіли, що кілька сотень разів підіймали авіацію через дії Росії
У Північноатлантичному альянсі розповіли, що літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Адже авіація Кремля літала близько до повітряного простору країн-членів.
У 2021 році у відповідь на дії російської авіації виконали 290 з 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону,
– розповіли у НАТО.
До речі, у США заявили, що через ситуацію на російсько-українському кордоні ударна група кораблів Військово‑Морських сил США залишиться у Середземному морі. До неї входять авіаносець USS Harry S. Truman та 5 суден, які його супроводжують. Судна поки не починатимуть рух на Близький Схід, хоч планували. Відповідний указ віддав міністр оборони США Ллойд Остін.
Війська Росії біля кордону України
- Протягом майже двох місяців триває ескалація з боку Росії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, з жовтня 2021 року кількість російських військових біля українських кордонів зросла з 93 до 104 тисяч, що не вважають значним збільшенням.
- Дмитро Кулеба заявив, що наразі ми перебуваємо в одному міліметрі від перетину червоних ліній. На думку міністра, протягом року рівень загрози нападу Росії суттєво зріс.
- Через ескалацію зі сторони Москви США та Росія 10 січня 2022 року проведуть перемовини. Говоритимуть про ситуацію в Україні.
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