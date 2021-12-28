Конкретну дату перемовин у коментарі виданню повідомив представник служби національної безпеки Білого дому.

До слова Ми готові ввести проти Росії санкції, яких ви раніше не бачили, – Гарріс

Неназваний представник поділився очікуванням керівництва Сполучених Штатів на співпрацю з Росією. Одразу після цієї зустрічі:

12 січня – відбудеться зустріч представників Росії та НАТО,

13 січня – проведуть перемовини Росія та ОБСЄ.

Загроза вторгнення Росії до України: останні новини

Американські ЗМІ припустили, що Росія під час повномасштабного вторгнення може напасти з Азовського моря.

Водночас у Володимира Путіна заявляли, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".

Президент Джозеф Байден і Володимир Путін раніше вже провели перемовини через можливе вторгнення в Україну. Після цього американський президент поговорив і з Володимиром Зеленським.

До теми: Росія може напасти з Азову – дивіться відео