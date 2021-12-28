Конкретную дату переговоров в комментарии сообщил представитель службы национальной безопасности Белого дома.

К слову Мы готовы ввести против России санкции, которых вы раньше не видели, – Гаррис

Неназванный представитель поделился ожиданием руководства Соединенных Штатов на сотрудничество с Россией. Сразу после этой встречи:

12 января – состоится встреча представителей России и НАТО,

13 января – проведут переговоры Россия и ОБСЕ.

Угроза вторжения России в Украину:

Американские СМИ предположили, что Россия при полномасштабном вторжении может напасть с Азовского моря.

В то же время у Владимира Путина заявляли, что Москву вроде бы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда "не нападает первой".

Президент Джозеф Байден и Владимир Путин ранее уже провели переговоры из-за возможного вторжения в Украину. После этого американский президент побеседовал и с Владимиром Зеленским.

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