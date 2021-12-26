Об этом пишет The Washington Post. Такую информацию издание получило от источников в американской разведке.

К теме Совещание России и НАТО по "гарантиям безопасности" запланировали на 12 января, – СМИ

Россия планирует массированное наступление на Украину, – СМИ

В разведке говорят, что Москва планирует многомерное наступление на украинскую территорию. Участие в нем могут принять 175 тысяч военных. Именно береговая линия Азовского моря, пишет СМИ, гораздо важнее для Кремля, чем ослабленный войной восток Украины.

Прежде всего речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Поэтому, как вариант, россияне могут атаковать в Азовском море, а потом уже высадиться на берег.

Украинский флот ограничен на Азове

Украинский флот ограничен в перемещении по Азовскому морю, ведь его Россия постоянно перекрывает для так называемых "артиллерийских учений". Из-за таких "навигационных предупреждений" Москвы заблокировано 70% территории моря.

Что сказал об угрозе Дмитрий Кулеба

В комментарии The Washington Post министр иностранных дел Украины отметил, что в Азовском море сейчас доминирует Россия, так что в случае войны Азов активно будут использовать для давления на южные города.

Гораздо больше здесь Россия диктует ситуацию, – Кулеба рассказал об угрозах в Азовском море

Коротко об угрозе российского нападения:

По информации СНБО, в зоне 200 километров от украинской границы находятся более 120 тысяч российских военных.

Украинские разведчики говорят, что в наступление агрессор может пойти в январе – феврале 2022 года.

Москва, тем временем, выдвинула НАТО и США ультиматум: предоставить гарантии того, что Украина не будет членом Альянса.

Запад говорит, что такие требования Москва выдвигать права не имеет, однако в Альянсе готовы к консультациям с Кремлем.

О том, как США ответили на ультиматум Путина-смотрите в WTF: