Про це пише американське ЗМІ. Таку інформацію видання отримало від джерел в американській розвідці.

До теми Нараду Росії та НАТО щодо "гарантій безпеки" запланували на 12 січня, – ЗМІ

Росія планує масований наступ на Україну, – ЗМІ

У розвідці кажуть, що Москва планує багатовимірний наступ на українську територію. Участь у ньому можуть взяти 175 тисяч військових. Саме берегова лінія Азовського моря, пише ЗМІ, є набагато важливіша для Кремля, аніж послаблений війною Схід України.

Передусім мовиться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Тому, як варіант, росіяни можуть атакувати в Азовського морі, а потім вже висадитись на берег.

Український флот обмежений на Азові

Український флот обмежений у переміщенні Азовським морем, адже його Росія постійно перекриває для так званих "артилерійських навчань". Через такі "навігаційні попередження" Москви заблоковано 70% території моря.

Що сказав про загрозу Дмитро Кулеба

В коментарі The Washington Post міністр закордонних справ України наголосив, що в Азовському морі зараз домінує Росія, отож в разі війни Азов активно використовуватимуть задля тиску на південні міста.

Значно більше тут Росія диктує ситуацію, – Кулеба розповів про загрози в Азовському морі

Коротко про загрозу російського нападу:

За інформацією РНБО, у зоні 200 кілометрів від українського кордону перебувають понад 120 тисяч російських військових.

Українські розвідники кажуть, що в наступ агресор може піти у січні – лютому 2022 року.

Москва, тим часом, висунула НАТО та США ультиматум: надати гарантії того, що Україна не буде членом Альянсу.

Захід каже, що такі вимоги Москва висувати права не має, проте в Альянсі готові до консультацій з Кремлем.

Про те, як США відповіли на ультиматум Путіна – дивіться у WTF: