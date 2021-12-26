Про теми наради не повідомляли. А проте, як свідчать заяви з Росії, вочевидь мовитиметься про "гарантії безпеки", які практично у формі ультиматуму висунула Росія.

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"Гарантії безпеки" НАТО з Росією обговорять вже в січні

Турецьке державне інформаційне агенство дізналося у неназваного джерела в НАТО, що генсек Альянсу Єнс Столтенберг вирішив провести нараду з Росією 12 січня 2022 року. Того ж дня у Брюсселі відбудеться засідання керівників генеральних штабів країн НАТО.

Щодо порядку денного та позиції Кремля джерело сказало тільки таке: "Ми контактуємо з Росією з цього приводу".

Зауважимо, у п'ятницю, 24 грудня, міністерство закордонних справ Росії повідомило, що отримало від НАТО пропозиції щодо такої наради – на рівні послів.

Як запевняють росіяни:

Обговорювати представники Кремля та Альянсу будуть "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає мало не в ультимативній формі надати його країні.

Мовиться передовсім про нерозширення НАТО на Схід, себто й про недопущення до Альянсу України (яку сам Путін, за його ж словами, вважає країною, яку створив Ленін).

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