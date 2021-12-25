За словами Марії Захарової, у США і Євросоюзі заявляють, що не збираються обговорювати питання розширення чи нерозширення НАТО. Однак у Кремлі планують наполягати на цьому питанні.

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Захарова повторила традиційну мантру

Представниця російського МЗС повторила уже традиційну мантру про "безпеку російських кордонів", яким нібито загрожує просування НАТО на схід. Саме тому Кремль хоче оговорити питання "нерозширення Альянсу".

Саме "нерозширення НАТО" та непоява у російських рубежів загрозливих для нашої безпеки систем озброєнь є головними, ключовими питаннями на майбутніх переговорах із США та НАТО,

– заявила Захарова.

За словами представниці МЗС Росії, це потрібно нібито зрозуміти всім, хто ще "не усвідомив російську позицію".

Що цьому передувало

МЗС Росії опублікувало "гарантії безпеки" які нібито має надати Кремлю НАТО й США.

Серед головних вимог – нерозширення НАТО в Східній Європі та заборона Україні вступати туди.

Крім того, Кремль хоче гарантій щодо того, що Росія і НАТО не є супершиками.

У Росії заявили, що "гарантії безпеки" будуть обговорювати з США, однак там ці вимоги вважають неприйнятними. Зокрема це стосується питань розширення НАТО,

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