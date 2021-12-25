По словам Марии Захаровой, в США и Евросоюзе заявляют, что не собираются обсуждать вопрос о расширении или нерасширении НАТО. Однако в Кремле планируют настаивать на этом вопросе.
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Захарова повторила традиционную мантру
Представительница российского МИД повторила уже традиционную мантру о "безопасности российских границ", которым якобы угрожает продвижение НАТО на восток. Именно поэтому Кремль хочет оговорить вопрос "нерасширения альянса".
Именно "нерасширение НАТО" и неявка у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО,
– заявила Захарова.
По словам представительницы МИД России, это якобы нужно понять всем, кто еще "не осознал российскую позицию".
Что этому предшествовало
- МИД России опубликовал "гарантии безопасности" которые якобы должны предоставить Кремлю НАТО и США.
- Среди главных требований – нерасширение НАТО в Восточной Европе и запрет Украине вступать туда.
- Кроме того, Кремль хочет гарантий относительно того, что Россия и НАТО не являются супершиками.
- В России заявили, что "гарантии безопасности" будут обсуждать с США, однако там эти требования считают неприемлемыми. В частности это касается вопросов расширения НАТО.
К теме предлагаем больше о "гарантиях безопасности" Кремля в выпуске "Зрады и перемоги": смотрите видео