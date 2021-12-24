Як наголосила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде, кожна країна має право самостійно робити вибір про вступ в ту чи іншу організацію.

Важливо Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

Вона наголосила, що Швеція категорично відкидає всі переговори по суті європейського порядку безпеки.

У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки,

– сказала Лінде.

За її словами, хоч вимоги Росії й адресовані насамперед США і НАТО, проте вони також зачіпають Швецію, яка не входить в Альянс.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору", – сказала міністр закордонних справ.

Зверніть увагу! Раніше Джо Байден відмовив Володимиру Путіну у вимозі надати гарантії не розширення НАТО на Схід. Президент США наголосив, що це вирішуватиме виключно Альянс, а не треті сторони.

Раніше на обурливу вимогу Росії відреагувала і Фінляндія. Країна заявила, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подачі заявки на членство в НАТО.

Швеція висловила підтримку Україні

Лінде також висловила стурбованість з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів у неї були зустрічі з колегами у Великій Британії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

Якщо що-небудь трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми будемо діяти єдиним і дуже жорстким чином, ввівши різні типи економічних санкцій,

– підсумувала очільниця шведського МЗС.

Ще влітку "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що у парламенті Швеції розглядають пропозицію втупити до НАТО разом з Україною. На її думку, це сигнал, який вказує на те, що наша дипломатія рухається у правильному напрямку.

Що цьому передувало

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що прагнення зробити Україну членом НАТО провокує серйозні військові ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі". У Москві вважають, що необхідно знизити градус конфронтації. Саме тому Кремль вимагає гарантій про не розширення НАТО на Схід.