О темах совещания не сообщалось. Однако, как свидетельствуют заявления из России, очевидно будет идти речь о "гарантиях безопасности", которые практически в форме ультиматума выдвинула Россия.

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"Гарантии безопасности" НАТО с Россией обсудят уже в январе

Турецкое государственное информационное агентство узнало у неназванного источника в НАТО, что генсек Альянса Йенс Столтенберг решил провести совещание с Россией 12 января 2022 года. В этот же день в Брюсселе состоится заседание руководителей генеральных штабов стран НАТО.

Относительно повестки дня и позиции Кремля источник сказал только такое: "Мы контактируем с Россией по этому поводу".

Заметим, в пятницу, 24 декабря, министерство иностранных дел России сообщило, что получило от НАТО предложения по поводу такого совещания – на уровне послов.

Как уверяют россияне:

Обсуждать представители Кремля и Альянса будут "гарантии безопасности", которые Владимир Путин требует чуть ли не в ультимативной форме предоставить его стране.

Речь идет прежде всего о нерасширении НАТО на Восток, то есть и о недопущении в Альянс Украины (которую сам Путин, по его словам, считает страной, которую создал Ленин).