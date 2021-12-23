23 декабря глава Кремля провел масштабную пресс-конференцию, в ходе которой подводил итоги года. Один из вопросов, которые там ему задали, касался оккупации украинского Крыма.

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У российского президента – своя "правда"

В ответ на вопрос о Крыме политик пытался оправдать российскую агрессию "исторической подоплекой". Впрочем, как ни странно, история у него – своя, не имеющая ничего общего с подлинными фактами. Путин заявил, что Украину якобы "создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз". Но впоследствии уточнил, что произошло это уже после его смерти. Мол, произошло это "по его принципам".

Курьезное заявление об Украине и Ленине

Кроме этого, глава Кремля прибег к традиционной тактике. Он пытался "тыкать пальцем" на другие страны, чтобы только оправдать Россию. Правда, получилось у него не очень. "А что у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала? А Техас?", – не мог успокоиться Путин. Он цинично подчеркнул, что сейчас "все затихло, и никто не вспоминает об этом, как о Крыме". А дальше решил "похвалить" Россию: мол, там не вспоминают, как формировалась Украина.

Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СРС. Правда после его смерти, но по его принципам,

– заявил Путин.

Отметим, что были и другие вопросы, на которые глава Кремля пытался не отвечать прямо. Один из таких касался гарантий ненападения на Украину или любое другое государство. Путин не смог конкретно сказать, может ли Россия гарантировать, что не будет расширять свою агрессию.

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