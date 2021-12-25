Соответствующее заявление о якобы миролюбии государства-агрессора сделал 25 декабря пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
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Заявление о том, что Россия "первой не нападает"
Длительное время Россия накапливает войска и технику вблизи границ с Украиной. В связи с этим Пескова спросили, просчитывает ли Москва свои шаги наперед.
В ответ спикер Путина сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала". То есть в Кремле вновь опровергли информацию о возможном полномасштабном вторжении на территорию Украины.
Войска России у границ Украины: последние новости
- По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, сейчас в пределах 200-километровой зоны вокруг украинской границы находятся 122 тысячи российских военнослужащих. Разведка считает, что государство-агрессор может пойти на полномасштабное вторжение в конце января – в феврале 2022 года.
- Международное сообщество угрожает Кремлю мощными санкциями в случае агрессии в отношении Украины. В частности, под удар попадет "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Москва фактически поставила ультиматум Вашингтону и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса. Переговоры по этим "гарантиям безопасности" между США и Россией могут состояться в 2022 году.
- СМИ пишут, что НАТО стянет свои войска к России, если она пойдет на обострение ситуации.
- 25 декабря в Москве сообщили, что начали частичный отвод войск от украинских границ.
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