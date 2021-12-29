Відповідний наказ ударна група отримала від американського міністра оборони Ллойда Остіна. До неї входять авіаносець USS Harry S. Truman та 5 суден, які його супроводжують.
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Чому кораблі залишили у Середземному морі
Видання пише, що таке рішення у Пентагоні ухвалили через занепокоєння щодо скупчення російських військ біля кордону з Україною. Мовляв, зважаючи на це, існує необхідність постійної присутності в Європі. Як анонімно уточнив один із чиновників, такий крок допоможе заспокоїти союзників та партнерів США в регіоні.
Які кораблі супроводжують Harry S. Truman:
- USS San Jacinto – крейсер;
- USS Cole – есмінець;
- USS Bainbridge – есмінець;
- USS Gravely – есмінець;
- USS Jason Dunham – есмінець.
Що відомо про USS Harry S. Truman: основне
Американський авіаносець Harry S. Truman був закладений у листопада 1993 року під ім'ям USS United States. Втім, згодом його перейменували на честь 33-го президента США – Гаррі Трумена. У вересні 1996 року судно спустили на воду. Корабель офіційно ввели у склад флоту країни влітку 1998 року. Загалом його будівництво обійшлося у 4,5 мільярда доларів.
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