Інформація про це з'явилась у твітері 360°Radar. Зокрема мовиться про патрулювання 27 грудня.

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Літак-розвідник США моніторить ситуацію в Україні

Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint рано вранці (27 грудня – 24 канал) піднявся у повітря з авіабази Ханья, що на грецькому острові Крит у Середземному морі,

– мовиться у повідомленні.

Згодом він отримав дозаправлення над Чорним морем та орієнтовно 9 годині приступив до моніторингового польоту над Україною.



Літак-розвідник США моніторить ситуацію в Україні / твітер 360°Radar

Американський розвідник літав за маршрутом Миколаїв – Мелітополь – Краматорськ – Ізюм – Полтава.

Видання "Думская" написало що:

о 3 годині ночі 27 грудня з британської авіабази Мілденхолл вилетів заправник KC-135 Stratotanker США, щоб вирушити в Україну;

згодом з авіабази Ханья, що на Криті, злетів стратегічний американський розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint.

Зустріч розвідника із заправником відбулася орієнтовно о 8 години ранку, RC-135V прийняв від Stratotanker кілька десятків тонн гасу, щоб забезпечити тривале перебування в небі в районі українського Донбасу та Приазов'я,

– мовиться у повідомленні.



Заправник KC-135 Stratotanker вилетів з авіабази та вирушив в Україну / Фото з Flightradar24



Розвідник Boeing RC-135V вирушив в Україну / Фото з Flightradar24



Зверніть увагу! Boeing RC-135 – це великі розвідувальні літаки, що використовують Повітряні сили Штатів та Великої Британії, щоб збирати, обробляти та передавати розвідувальні дані.

Коротко про ситуацію через дії Росії на кордонах України

Американська преса наприкінці жовтня повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Згодом українська розвідка повідомила, що Кремль може напасти в січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним. Останній висунув умову нерозширення НАТО на Схід. Фактично вимога стосується гарантій щодо невступу України в Альянс.

Проте президент США заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Станом на 25 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України перебуває до 104 тисяч російських військових. Політик пояснив, що головна мета Путіна – знищення України, проте наразі ризику вторгнення російських військ до України майже немає.

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