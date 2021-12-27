Информация об этом появилась в твиттере 360°Radar. В частности речь идет о патрулировании 27 декабря.

К теме Знание территории, – Кривонос о преимуществах украинской армии в случае нападения России

Самолет-разведчик США мониторит ситуацию в Украине

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint рано утром (27 декабря – 24 канал) поднялся в воздух с авиабазы Ханья на греческом острове Крит в Средиземном море,

– говорится в сообщении.

Впоследствии он получил дозаправку над Черным морем и ориентировочно 9 часов приступил к мониторинговому полету над Украиной.



Самолет-разведчик США мониторит ситуацию в Украине / твитер 360°Radar

Американский разведчик летал по маршруту Николаев – Мелитополь – Краматорск – Изюм – Полтава.

Издание "Думская" написало что:

в 3 часа ночи 27 декабря с британской авиабазы Милденхолл вылетел заправщик KC-135 Stratotanker США, чтобы отправиться в Украину;

впоследствии с авиабазы Ханья, что в Крите, взлетел стратегический американский разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint.

Встреча разведчика с заправщиком произошла ориентировочно в 8 часов утра, RC-135V принял от Stratotanker несколько десятков тонн керосина, чтобы обеспечить длительное пребывание в небе в районе украинского Донбасса и Приазовья,

– говорится в сообщении.



Заправщик KC - 135 Stratotanker вылетел с авиабазы и отправился в Украину / Фото с Flightradar24



Разведчик Boeing RC - 135V отправился в Украину / Фото с Flightradar24



Обратите внимание! Boeing RC-135 – это большие разведывательные самолеты, использующие Воздушные силы Штатов и Великобритании, чтобы собирать, обрабатывать и передавать разведывательные данные.



Коротко о ситуации из-за действий России на границах Украины

Американская пресса в конце октября сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии украинская разведка сообщила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным. Последний выдвинул условие нерасширения НАТО на Восток. Фактически требование касается гарантий невступления Украины в Альянс.

Однако президент США заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

По состоянию на 25 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины находится до 104 тысяч российских военных. Политик пояснил, что главная цель Путина – уничтожение Украины, однако пока риска вторжения российских войск в Украину почти нет.

Россия наращивает войска: доказательства развертывания нового узла связи – смотрите видео