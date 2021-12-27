Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ отметил, что следует провести военные учения в наиболее угрожающих направлениях.

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Сильные стороны украинской армии

Кривонос отметил, что сильной стороной может быть знание территории. Также он обратил внимание на слаженность подразделений и готовность их к действиям на местности.

Генерал убежден, что не следует жалеть солдата на полигоне, но надо беречь в бою. Это задача командира. По его словам, чем больше пота на полигоне, тем меньше крови на поле боя.

Какая тактика будет лучшей

Кривонос отметил: если будет активизация боевых действий и наступления на других направлениях, то это будет не фронтальная война, а мобильная.

Поэтому стоит готовить подразделения и личный состав к действиям в мобильных небольших подразделениях. Способность этих соединений действовать самостоятельно и активно военный называет лучшей тактикой. Это сработает, даже если русские будут преобладать в количестве и качестве своей техники.

Что известно об угрозе нападения России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам 122 тысячи своих военных.

Ранее украинская разведка предупреждала, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

В США заявили, что готовы ввести против Москвы серьезные санкции. Однако их введут только тогда, когда Кремль решится на вторжение в Украину.

В России же цинично говорят, что "никогда первыми не нападают".

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