Колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ наголосив, що слід провести військові навчання у найбільш загрозливих напрямках.

Важливо Зараз не 2014-й: як Україна змінила тактику війни та чому ідея Путіна зазнала фіаско

Кривонос відзначив, що сильною стороною може бути знання території. Також він звернув увагу на злагодженість підрозділів та підготовленість їх до дій на місцевості.

Генерал переконаний, що не слід жаліти солдата на полігоні, але треба берегти в бою. Це завдання командира. За його словами, чим більше поту на полігоні, тим менше крові на полі бою.

Яка тактика буде найкращою

Кривонос зазначив: якщо буде активізація бойових дій і наступи на інших напрямках, то це буде не фронтальна війна, а мобільна.

Тому варто готувати підрозділи і особовий склад до дій в мобільних невеликих підрозділах. Спроможність цих з'єднань діяти самостійно та активно військовий називає найкращою тактикою. Це спрацює, навіть якщо росіяни будуть переважати нас в кількості та якості своєї техніки.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів 122 тисячі своїх військових.

Раніше українська розвідка попереджала, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року.

У США заявили, що готові ввести проти Москви серйозні санкції. Однак їх запровадять лише тоді, коли Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

У Росії ж цинічно кажуть, що "ніколи першими не нападають".

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