Він дає підстави населенню брати зброю й захищати себе, не очікуючи наказу зверху. Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів військовий експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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"Готувати треба все суспільство"

Експерт нагадав, що цього закону не було у 2014 році, коли "добровольці бігали та шукали правові підстави для того, щоб не порушуючи закон, ставати на захист Батьківщини".

Це була ціла проблема, оскільки багато хто з них перебував, так би мовити, поза законом у той час. Зараз вже цього не буде,

– зазначив Сунгуровський.

Україна має укріплювати свою оборону, яка включає готовність ЗСУ та всього суспільства. На думку військового експерта, необхідно діяти прямо зараз і готувати територіальну оборону – "насичувати" її хоча б стрілецькою зброєю. А також готувати добровольчі батальйони.

Окремий батальйон територіальної оборони міста Кременчук / Фото з офіційної сторінки в Facebook

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Чи можливе повномасштабне вторгнення Росії

Фахівець впевнений, що Путін не піде на повномасштабне вторгнення, адже у нього немає завдання захопити всю Україну – він хоче добитися капітуляції.

Володимир Путін хоче залякати українську владу / Фото з архіву сайту 24 каналу

Тобто, очільник Кремля прагне залякати "жахливим ударом та змусити, щоб в українського політичного керівництва затремтіли колінка та щоб воно проповзло до нього з проханням про капітуляцію". Однак, якщо Росія піде на чергове вторгнення, то "бійня" буде кривава, але кривава з двох боків.

Законопроєкт про тероборону: коротко про головне

Законопроєкт про територіальну оборону передбачає створення надійної системи оборони України.

За словами генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб. Однак для цього потрібен час.

Також документ передбачає, що члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.