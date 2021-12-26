Он дает основания населению брать оружие и защищать себя, не ожидая приказа сверху. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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"Готовить надо все общество"

Эксперт напомнил, что этого закона не было в 2014 году, когда "добровольцы бегали и искали правовые основания для того, чтобы не нарушая закон, становиться на защиту Родины".

Это была целая проблема, поскольку многие из них находились, так сказать, вне закона в то время. Сейчас уже этого не будет,

– отметил Сунгуровский.

Украина должна укреплять свою оборону, которая включает готовность ВСУ и всего общества. По мнению военного эксперта, необходимо действовать прямо сейчас и готовить территориальную оборону – "насыщать" ее хотя бы стрелковым оружием. А также готовить добровольческие батальоны.

Отдельный батальон территориальной обороны города Кременчуг / Фото с официальной страницы в Facebook

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Возможно ли полномасштабное вторжение России

Специалист уверен, что Путин не пойдет на полномасштабное вторжение, ведь у него нет задачи захватить всю Украину, он хочет добиться капитуляции.

Владимир Путин хочет запугать украинские власти / Фото из архива сайта 24 канала

То есть, глава Кремля стремится запугать "ужасным ударом и заставить, чтобы у украинского политического руководства задрожали колени и чтобы оно проползло к нему с просьбой о капитуляции". Однако, если Россия пойдет на очередное вторжение, то "бойня" будет кровавая, но кровавая с двух сторон.

Законопроект о теробороне: коротко о главном

Законопроект о территориальной обороне предусматривает создание надежной системы обороны Украины.

По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве позволят гарантировать около 400 тысяч человек. Однако для этого нужно время.

Также документ предусматривает, что члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.

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