Всенациональное сопротивление стране-агрессору

25 марта 2021 года Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины – документ оборонного планирования. Его цель – обеспечить реализацию государственной политики в сфере обороны и определить пути реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства. В частности, принцип всеобъемлющей обороны предусматривает, что ключевыми элементами являются устойчивое сопротивление агрессору и использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества.

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Проект Закона Украины "Об основах национального сопротивления" разработан в связи с необходимостью реализации положений стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны.

Им предлагается:

урегулировать вопросы развития территориальной обороны;

организовать движение сопротивления и провести соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению, что является составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины. Определить задачи;

способствовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

подготовить и вести территориальную оборону и движение сопротивления;

нормировать полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

определить принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечить социальную защиту военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.

"Положения проекта Закона предусматривают привлечение широких слоев населения Украины, что будет способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства в условиях неконвенциональных угроз, а также сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороне Украины всенародного характера и готовности граждан Украины к защите своей страны", – говорится в пояснительной записке.

Ради "Сил территориальной обороны ВСУ" Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады еще один законопроект. Предлагается увеличить численность ВСУ на 11 тысяч военнослужащих. Именно они должны создать и обеспечить функционирование отдельного рода сил – Сил территориальной обороны ВСУ, а также развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления.

"Все эти подразделения будут под управлением Генштаба ВСУ"

Военный эксперт Олег Жданов рассказывает, что путем увеличения на 11 тысяч военнослужащих, будет сформирована система управления и командования территориальной обороны в рядах ВСУ. После этого будут формировать всю вертикаль от военного управления до командира отдельного батальона.

Они убивают сразу двух зайцев. Во-первых, мы в конце концов постараемся сформировать территориальную оборону, потому что сам законопроект уже 6 год “гуляет по коридорам” Верховной Рады и перспектив для принятия его в качестве закона ни одной на сегодня нет. Я бы сказал, что это попытка Офиса Президента номер два – протащить "Закон о территориальной обороне",

– рассказал военный эксперт.

Предполагается, что в каждой области Украины должны появиться свои подразделения территориальной обороны. Они должны иметь амуницию, оружие, боеприпасы и задания на особый период. Все эти подразделения будут под управлением Генштаба ВСУ.



Олег Жданов / Фото "Главред"

Некоторые политики у нас опасаются, что это может дойти чуть ли не до сепаратизма в отдельных городах. Поэтому они решили сделать эту жесткую вертикаль, привязанную к Вооруженным силам Украины. С одной стороны, это улучшает систему управления, а с другой почти нивелирует мотивацию людей идти в территориальную оборону. Управление может решить перебросить подразделение территориальной обороны в другой район. Это уже не будет отвечать принципам формирования территориальной обороны, но будет соответствовать задачам Генштаба по организации обороны страны,

– говорит эксперт.

Олег Жданов отмечает, что украинская армия на сегодня не отвечает тем задачам, которые прописаны в Концепции национальной безопасности. То есть, она не в состоянии охватить всю страну. Таким образом территориальная оборона должна помочь ВСУ выполнять задачи по обороне страны в целом и в отдельных направлениях.

Классическая модель обороны уже построена в Швейцарии и в других странах мира. Где на основе людей, которые готовы защищать свой дом и территорию, создаются территориальные обороны. У них есть задачи на мирное и военное время. Задания, которые будут стоять перед подразделениями территориальной обороны – обеспечить оборону местности и работу важнейших инфраструктурных объектов. Министерство обороны Украины, говорит Олег Жданов, может уточнять им задания, где и в каком направлении оказать больше внимания.

Офис Президента на сегодня предлагает эту классическую модель. Однако, командование подразделений территориальной обороны на местах будет назначаться из штатных офицеров ВСУ. А задачи и управление будет осуществлять не местная община, а Генштаб ВСУ,

– говорит эксперт.

"Тянуть больше нельзя, 8 год идет война"

По словам Жданова, эта силовая структура может помочь повысить обороноспособность Вооруженных сил и страны в целом.

Министр обороны Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 год, глава правления Центра стратегий обороны Андрей Загороднюк рассказывает, что системы территориальной обороны в других странах – разные и базируются на особенностях каждого государства.

Мы не можем копировать другую систему, потому что это не даст результата. Идея заключается в том, что сформировано должно быть все по территориальному принципу. Например, в киевской бригаде должны быть люди, которые зарегистрированы в Киеве. А применение может быть по принципу территориальному и экстратерриториальному. То есть, если есть кризис в соседней области, то бригада не должна сидеть дома и ждать пока кризис перекинется на ее область,

– отметил эксперт.

Андрей Загороднюк говорит, что в некоторых странах, которые имеют потенциального врага, что очень серьезно превышает возможности имеющихся сил, существует развитая территориальная оборона. Гражданское население проходит определенную подготовку и помогает вооруженным силам побороть врага. Такие подразделения формируются на территориальных принципах. То есть, создаются бригады на большой город и батальоны на маленький. Эти люди – добровольцы и не являются профессиональными военными, но эти подразделения входят в систему военного управления и находятся под руководством Вооруженных сил.

"Это очень популярно среди людей, которые ощущают необходимость своего участия в обороне страны, хотят уметь обращаться с оружием, хотят понимать, куда им идти, если начнется широкомасштабная война на их территории или в стране. Они должны понимать, кто их командир, где он находится, где находится их часть, но при этом они не хотят быть профессиональными военными. Они могут заниматься другими занятиями, ходить на работу", – отмечает эксперт.



Андрей Загороднюк / Фото Минобороны

В некоторых странах это даже называют "армия выходного дня". Есть задача построить такое в Украине. По оценкам экспертов, это даст возможность добрать до 400 тысяч человек и организовать территориальные батальоны. Закон о такой системе должен был бы принят, его до сих пор не было и он должен заложить основу этому движению,

– добавил экс-министр обороны Украины.

По словам эксперта, территориальная оборона может действовать не только в сценариях полномасштабной войны. То есть, она может выполнять некоторые задачи уже даже сейчас. Например, охранять объекты важной инфраструктуры, важных грузов, общественного порядка, границы, проверять объекты.

То есть, она может применяться уже в это время, учитывая, что против Украины идет гибридная война. Это очень прогрессивный подход, который сделает невозможной полномасштабную наступательную операцию против Украины,

– пояснил Андрей Загоронюк.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что законопроект "О национальном сопротивлении" должен был появиться в Украине еще 30 лет назад.



Михаил Самусь / Фото "Апостроф"

За 7 лет уже назрела всеобъемлющая оборона страны, о которой говорится в Стратегии военной безопасности Украины, которая недавно была принята и сейчас выполняется. Этот закон предлагается в соответствии с развитием этой стратегии и в соответствии с тем, что происходит в секторе безопасности обороны Украины в течение последних 7-ми лет. Это попытка интегрировать подходы относительно создания территориальной обороны и движения сопротивления,

– говорит Самусь.

Недостатки законопроекта

По словам Михаила Самуся, у соответствующего законопроекта "Об основах национального сопротивления" есть и недостатки.

Мне показалось, что авторы этого законопроекта пытались избежать радикальных изменений системы в секторе безопасности и обороны, что касается, в том числе прохождения службы. То есть, они не коснулись срочной службы, оставив ее без изменений. Это советский репрессивный подход. Между тем вводится понятие "военная выучка территориальной обороны". Я не понимаю, почему надо отдельно готовить людей для территориальной обороны, а отдельно для ВСУ,

– отметил эксперт.

Михаил Самусь говорит, что надо ввести единый базовый стандарт подготовки. В ходе чего молодой человек получал бы базовые знания по военной службе, тактической, стрелковой, патриотической и медицинской подготовке. Эта подготовка, говорит эксперт, должна быть краткой, привлекательной и не “выдергивать” человека из социальной жизни на год и более.

Это абсолютно не эффективно в 21 веке. В ходе этой подготовки должен происходить рекрутинг для тех, кто хочет продолжить свою службу в профессиональной армии. И такой человек должен пройти полугодовую подготовку для получения военной специальности. А кто не хотел бы, шел бы дальше в территориальную оборону. Именно в добровольческую, а не призывную. Всех остальных можно было бы просто записать в мобилизационный резерв,

– говорит Михаил Самусь.

Надо радикально менять систему?

По словам эксперта, это позволило бы сформировать простую систему военной подготовки и отменить советский призыв, который "не является популярным в обществе". А также позволило бы создать большой мобилизационный резерв и набрать достаточный кадровый потенциал для потенциальной территориальной обороны.

Законопроект положительный, потому что вводится такое понятие как "национальное сопротивление", что является актуальным. Однако, авторам законопроекта не хватило решимости и они не захотели радикально менять систему и создавать ее с нуля, а попытались объединить то, что уже есть. Я думаю, что это является слабым местом этого законопроекта,

– добавил эксперт.

Руководитель аналитического отдела "Вернись живыми" Иван Науменко рассказывает, что этот проект закона регламентирует территориальную оборону.

Мы имеем 8-й год войны. А вопрос регулирования обороны у нас регулируемый всего лишь одной статьей "Об обороне Украины". К тому же потребность есть огромная, как в территориальной обороне, так и в движении Сопротивления,

– говорит аналитик.

По его словам, военная составляющая в территориальной обороне есть, но фактически состоит из около 600 человек на всю Украину.

Фактически сейчас у нас даже нет людей, чтобы развернуть эти бригады по командованию. Поэтому хотят увеличить численность ВСУ, чтобы прежде всего сформировать необходимое ядро территориальной обороны. Если мы говорим о движении сопротивления – это о партизанском сопротивлении на оккупированных территориях. А территориальная оборона – это охрана важных объектов на своей территории,

– рассказал Науменко.

По словам эксперта, наполнение бригад и батальонов территориальной обороны будет осуществляться в результате резервистов, которые будут подписывать контракт. На случай мобилизации, этот резерв будет мобилизован и вступит в ряды ВСУ.