Даже США не защищены

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что та ситуация, которая произошла между сектором Газа и Израилем, является абсолютно не сравнимой в случае с той, которая есть между Украиной и Россией.

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По его словам, "Хамас" обстреливает довольно примитивными ракетами, которые перехватить не сложно. В случае с Российской Федерацией говорится о ракетном оружии театра военных действий: о ракетах морского базирования "Калибр", наземного базирования "Искандер" и ракетах воздушного базирования.

То есть, это совершенно другое оружие. На сегодня ни одна страна в мире, даже США, не владеет системами, которые гарантируют 100% отражение массированной атаки ракетного оружия театра военных действий (ТВД), используется, чтобы на расстоянии 500 и более километров достигать необходимых целей. Это абсолютно не сравниваемые кейсы. Если мы говорим о нашем потенциале, то ни Украина, ни любая другая страна мира не имеет способности отразить массированный удар ракетного оружия ТВД,

– объясняет аналитик.

Председатель правления "Украинского милитарного центра", глава Благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что у РФ есть три основных типа ракет:

Баллистические ракеты типа "Искандер", а именно 13 отдельных полков (в каждом по 12 пусковых установок);

Крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которые расположены на кораблях и подводных лодках Черноморского флота, Каспийской флотилии, Балтийского флота и способны поражать цели на дальности до 2 500 километров;

Авиационные крылатые ракеты Х-55, Х-555, Х-101 и их производные – как советские, так и современные новые.

У Российской Федерации есть достаточно много советских ракет, которые они могут смело использовать, как первый удар для того, чтобы ослабить нашу противовоздушную систему. Также для приоритетных целей есть современные высокоточные ракеты: крылатые, баллистические, авиационные, надводные и сухопутные. То есть, у них, фактически, есть весь спектр оружия,

– добавил Тарас Чмут.

Способна ли защититься Украина?

В апреле 2021 года Минобороны РФ сообщило о переброске ракетных комплексов "Искандер" из Курска до Воронежа, расположенного примерно в 300 километрах от украинской границы, якобы для подготовки к параду по случаю Дня победы 9 мая. ОТРК "Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника с помощью баллистических и крылатых ракет. Дальность стрельбы комплекса составляет до 500 километров.

В то же время, возможности Украины по противодействию российским ракетам достаточно ограничены. Тарас Чмут отмечает, что основу противовоздушной обороны Воздушных сил Украины составляют советские комплексы конца 80-х годов: ЗРК С-300ПТ, ПС и В1, а также ЗРК малой дальности "Бук-М1".

Из них перехватывать баллистические ракеты вроде "Искандеров" может лишь сухопутный комплекс С-300В1. Таких в Украине есть два – три дивизиона на всю страну.

Остальные системы фактически не способны перехватывать баллистические ракеты. Если говорить о крылатых ракетах, то их с той или иной вероятностью могут перехватывать все имеющиеся системы, но проблема заключается в их качественном и своевременном обнаружении, в частности, из-за их низкого профиля полета над местностью,

– добавил эксперт.

Николай Белесков рассказал, что украинские системы создавались под те системы нападения, которые были в конце 80-х годов на противодействие обычной оперативно-тактической реакции: полифункциональным истребителям, бомбардировщикам, штурмовикам.

Они не касались крылатых и баллистических ракет. Так, им прописывают, что эти системы могут перехватывать крылатые ракеты и баллистические ракеты ТВД, но эффективность этого всего под вопросом. Там далеко не один перехватчик надо будет выпускать, создавать идеальные условия, привлекать дополнительные радары, использовать внешние указания для того, чтобы сбивать баллистические ракеты,

– говорит Белесков.

По его словам, тема по противодействию ТВД начала появляться в начале 90-х годов.



MIM-104 "Patriot" / Фото wikipedia.org

В частности, США в 1991 году использовали комплекс MIM-104 "Patriot" для отражения иракских ракетных ударов. И хотя точность системы оказалась вполне достаточной, поражающее действие осколочных боевых частей было признано неудовлетворительным для поражения главных частей ракет "Эль-Хусейн" и их аналогов.

Тогда все только начиналось и даже ведущие государства, такие как США имеют ограниченный потенциал. Они готовились перехватывать менее развитые ракеты от менее развитых противников,

– добавил аналитик.

Николай Белесков отмечает, что в Украине не противоракетная система, а противовоздушная оборона, эффективность которой в противодействии ракетам не будет большой, особенно, современным.

В частности, российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" является современным комплексом из ракеты, которая специально создана для того, чтобы преодолевать противоракетную оборону. Она летит с большой скоростью и может во время полета радикально менять курс, то есть маневрировать.

Как "Железный купол" это все перехватывает? Это примитивные ракеты, которые не могут маневрировать. Радары их видят и отслеживают траекторию, прогнозируют полет и высылают перехватчик. Перехватчики менять курс довольно быстро не могут,

– добавил Николай Белесков.

"Наши системы конца 70-х – начала 80-х совершенно не подходят"

Российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" может выдерживать значительные перегрузки. Также "Искандер" имеет системы защиты и может выбрасывать ловушки, то есть ложные цели.

Это современный комплекс, который создавался для того, чтобы преодолевать современную противоракетную оборону. Наши системы конца 70-х – начала 80-х совершенно не созданы для того, чтобы воевать. Поэтому, конечно нам будет трудно с этим всем бороться. Другое дело, насколько Россия будет прибегать к использованию ракетного оружия ТВД. У них также не так много этих систем и не для нас они их накапливают, а в случае конфликта США и НАТО, если станет такой вопрос,

– говорит аналитик.

Ракетные бригады, которые вооружены ракетными комплексами "Искандер", в частности, расположены в Курске, на Кавказе и в районе Волги.

Это то, что ближе всего к Украине. Но массированной атаки на Украину скорее всего не будет. Здесь и целей нет таких серьезных, возможно, арсеналы, как вариант. То есть, даже системы управления для россиян не являются такой приоритетной целью, чтобы массированно использовать ракетное оружие ТВД. По моему мнению, если смоделировать полномасштабную войну, то ударов, где полетят на нас тысячи ракет – не будет,

– добавил Белесков.

В феврале 2021 года в Министерстве обороны Украины заявили, что профинансируют создание отечественного оперативно-тактического комплекса "Сапсан" в течение года. Он должен стать украинским аналогом российскому "Искандеру".



ОТРК "Гром-2" на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и "Сапсан" / Фото wikipedia.org

"Мы не можем разработать даже примитивную систему"

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Бєлєсков говорит, что Израиль, который показал эффективность системы "Железный купол", не опирается исключительно в оборону, но и осуществляет точечные удары в ответ.

Они не занимаются исключительно обороной. Так, есть сторонники, которые считают, что надо вкладывать в разработку хотя бы дивизиона ОТРК "Сапсан", но это где-то 8 ракет. Вопрос стоит в том, что мы массово даже примитивную систему разработать не можем, мы даже массово "Ольху" производить не можем, а бросаться в более серьезную систему, которой мы не можем обеспечить качественные показания на глубину, особенно для движущихся целей – проект, который вызывает вопросы,

– говорит аналитик.

По его словам, такое малое количество ракет не создаст эффект сдерживания. Кроме того, ОТРК "Сапсан" должен пройти весь этап испытаний.

Пока комплекса нет: показывали только головки наведения, показывали вроде некоторые собранные ракеты, но пока не будет пусков, которые сертифицируют эту продукцию, бесполезно что-то сравнивать,

– добавил Белесков.

Какие иностранные системы хотят получить украинские военные

Тарас Чмут отмечает, что сейчас говорят о закупке иностранного вооружения, в частности, американского противоракетного комплекса Patriot. Так, о размещении этого ЗРК заявлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

MIM-104 Patriot Является основной противоракетной и противовоздушной системой в арсенале армии США и нескольких союзных государств. Patriot и ракеты-перехватчики, которые в нем применяются, оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они являются эффективными против крылатых ракет и военной авиации. ЗРК Patriot производится американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Но это очень ценная, сложная и не быстрая история, для овладения которой нужно несколько лет времени. Впрочем, эта система не способна существенно повлиять на обороноспособность Украины, потому что мы не сможем полностью прикрыть все важные объекты критической инфраструктуры: мосты, транспортные узлы, промышленные центры и тому подобное,

– говорит Тарас Чмут.

"Считать, что появление в Украине Patriot гарантирует нам полную безопасность – неправильно"

Николай Белесков рассказал, что на льготных условиях без согласия американцев противоракетный комплекс Patriot Украина не получит. По его словам, даже их получение означает преимущественно эффективную борьбу против оперативно-тактической авиации России.

Patriot – система противовоздушной обороны. Так, она имеет функцию противоракетной обороны, но это ограниченная функция. В сентябре 2019 года Patriot не выдержал удара иранских беспилотников и крылатых ракет. То есть, они не смогли отбить и защитить объекты. Так, он сможет защитить крупные города, гарантировать в большей степени противовоздушную оборону, в меньшей степени противоракетную оборону, но считать, что их появление в Украине гарантирует нам полную безопасность – неправильно,

– рассказал аналитик.

Белесков отмечает, что та сторона, которая атакует, всегда будет преобладать. Ведь для обороны и гарантированного перехвата вражеской ракеты в пространстве надо выпустить 3 – 4 ракеты в ответ.

То есть, арифметически вы будете всегда проигрывать. Кейс Израиля и сектора Газа – уникальный кейс и не касается тех угроз, которые актуальны для нас,

– добавил эксперт.

Как может противодействовать Украина?

Николай Белесков говорит, что в случае полномасштабной войны Украина на сегодня может прибегать к:

дублированию – если нанесут удар по системам управления, чтобы были запасные пункты управления;

маскировке;

перемещению;

введению в заблуждение – когда создается ложная цель и заставляют противника отстреляться по ней.

По словам аналитика, это позволит минимизировать негативные последствия.

Это более реалистично, если мы не хотим "спустить в трубу" и те очень маленькие ресурсы, которые мы имеем и которые надо все же, видимо, тратить не на оборону, а на какие-то наступательные операции. Потому что будет весело, когда мы все вложим в оборону, а "по врагу" работать нечем. Однако, одной защитой войны не выигрываются. Когда речь идет о противодействии серьезным противникам, то исключительно об обороне никто не говорит,

– добавил аналитик.

Белесков отмечает, что Израиль является богатым государством, которое может позволить вкладывать средства в свою оборону. Однако Украина такой возможности не имеет, в частности, если речь идет об обороне против ракетного оружия ТВД.