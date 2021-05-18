Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Чиновник посещал предприятие "Мотор Сич".

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"Железный купол" – лишь составляющая ПВО

Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" – один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны,

– сказал Таран.

Глава Минобороны подчеркнул, что еще в 2020 году начали определенные действия по созданию системы ПВО в Украине.

Что известно о "Железном куполе"

Это всепогодная система противоракетной обороны. Ее разработало израильское предприятие "Рафаэль". Эта система перехватывает и уничтожает тактические неуправляемые ракеты и артснаряды, которые выпустили с расстояния от 4 до 70 километров, если они угрожают населенным пунктам. "Железный купол" преимущественно защищает юг и север Израиля от обстрелов из Сектора Газа.

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