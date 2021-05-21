Навіть США не захищені

Аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що та ситуація, яка відбулася між сектором Газу та Ізраїлем, є абсолютно не порівнювальною у випадку з тією, яка є між Україною та Росією.

До теми За прикладом Ізраїлю: в Україні може з'явитись свій "Залізний купол"

За його словами, "Хамас" обстрілює доволі примітивними ракетами, які перехопити не складно. У випадку з Російською Федерацією говориться про ракетну зброю театру воєнних дій: про ракети морського базування "Калібр", наземного базування "Іскандер" та ракети повітряного базування.

Тобто, це абсолютно інша зброя. На сьогодні жодна країна у світі, навіть США, не володіють системами, які гарантують 100% відбиття масованої атаки ракетної зброї театру воєнних дій (ТВД), використовується, щоб на відстані 500 і більше кілометрів досягати необхідних цілей. Це абсолютно не порівнювальні кейси. Якщо ми говоримо про наш потенціал, то ні Україна, ні будь-яка інша країна світу не має здатності відбити масований удар ракетної зброї ТВД,

– пояснює аналітик.

Голова правління "Українського мілітарного центру", очільник Благодійний фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що у РФ є три основні типи ракет:

Балістичні ракети типу "Іскандер", а саме 13 окремих полків (у складі кожного по 12 пускових установок);

Крилаті ракети морського базування "Калібр", які розташовані на кораблях і підводних човнах Чорноморського флоту, Каспійської флотилії, Балтійського флоту та здатні вражати цілі на дальності до 2500 км;

Авіаційні крилаті ракети Х-55, Х-555, Х-101 та їх похідні – як радянські так і сучасні нові.

У Російської Федерації є досить багато радянських ракет, які вони можуть сміливо використовувати, як перший удар для того, щоб послабити нашу протиповітряну систему. Також для пріоритетних цілей є сучасні високоточні ракети: крилаті, балістичні, авіаційні, надводні та сухопутні. Тобто, у них, фактично, є весь спектр зброї,

– додав Тарас Чмут.

Чи здатна захиститися Україна?

У квітні 2021 року Міноборони РФ повідомило про перекидання ракетних комплексів "Іскандер" з Курська до Воронежа, розташованого приблизно у 300 км від українського кордону, нібито для підготовки до параду з нагоди Дня перемоги 9 травня. ОТРК “Іскандер” призначений для знищення ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також ключових об'єктів інфраструктури супротивника за допомогою балістичних і крилатих ракет. Дальність стрільби комплексу становить до 500 км.

Натомість, можливості України з протидії російським ракетам досить обмежені. Тарас Чмут зазначає, що основу протиповітряної оборони Повітряних сил України складають радянські комплекси кінця 80-х років: ЗРК С-300ПТ, ПС та В1, а також ЗРК малої дальності "Бук-М1".

З них перехоплювати балістичні ракети на кшталт "Іскандерів" може лише сухопутний комплекс С-300В1. Таких в Україні є два-три дивізіони на всю країну.

Решта систем фактично не здатні перехоплювати балістичні ракети. Якщо говорити про крилаті ракети, то їх з тою чи іншою ймовірністю можуть перехоплювати всі наявні системи, але проблема полягає у їхньому якісному та своєчасному виявленні, зокрема, через їх низький профіль польоту над місцевістю,

– додав експерт.

Микола Бєлєсков розповів, що українські системи створювалося під ті системи нападу, які були наприкінці 80-хх років на протидію звичайній оперативно-тактичній рекції: винищувачам поліфункціональним, бомбардувальникам, штурмовикам.

Вони не стосувалися крилатих та балістичних ракет. Так, їм прописують, що ці системи можуть перехоплювати крилаті ракети та балістичні ракети ТВД, але ефективність цього всього під питанням. Там далеко не один перехоплювач треба буде випускати, створювати ідеальні умови, залучати додаткові радари, використовувати зовнішні вказівки для того, щоб збивати балістичні ракети,

– каже Бєлєсков.

За його словами, тема по протидії ТВД почала з’являтися на початку 90-х років.

MIM-104 "Patriot" / Фото wikipedia.org

Зокрема, США в 1991 році використали комплекс MIM-104 "Patriot" для відбиття іракських ракетних ударів І хоча точність системи виявилася цілком достатньою, дія осколкових бойових частин, що вражає, була визнана незадовільною для ураження головних частин ракет "Ель-Хусейн" та їх аналогів.

Тоді все лише починалося й навіть провідні держави, такі як США мають обмежений потенціал. Вони готувалися перехоплювати менш розвинуті ракети від менш розвинутих противників,

– додав аналітик.

Микола Бєлєсков зазначає, що в Україні не протиракетна система, а протиповітряна оборона, ефективність якої у протидії ракетам не буде великою, особливо, з сучасними.

Зокрема, російський оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" є сучасним комплексом з ракети, яка спеціально створена для того, щоб долати протиракетну оборону. Вона летить з великою швидкістю та може під час польоту радикально змінювати курс, тобто маневрувати.

Як "Залізний купол" це все перехоплює? Це примітивні ракети, які не можуть маневрувати. Радари їх бачать та відстежують траєкторію, прогнозують політ та висилають перехоплювач. Перехоплювачі міняти курс доволі швидко не можуть,

– додав Микола Бєлєсков.

"Наші системи кінця 70-х – початку 80-х абсолютно не підходять"

Російський оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" може витримувати значні перевантаження. Також “Іскандер” має системи захисту та може викидати пастки, тобто несправжні цілі.

Це сучасний комплекс, який створювався для того, щоб долати сучасну протиракетну оборону. Наші системи кінця 70 – початку 80-х абсолютно не створені для того, щоб воювати. Тому, звичайно нам буде важко з цим всім боротися. Інша справа, наскільки Росія буде вдаватися до використання ракетної зброї ТВД. У них також не так багато цих систем і не для нас вони їх накопичують, а у випадку конфлікту США та НАТО, якщо стане таке питання,

– каже аналітик.

Ракетні бригади, які озброєні ракетними комплексами "Іскандер", зокрема, розташовані в Курську, на Кавказі та у районі Волги.

Це те, що найближче до України. Але масованої атаки на Україну скоріш за все не буде. Тут і цілей немає таких серйозних, можливо, арсенали, як варіант. Тобто, навіть системи управління для росіян не є такою пріоритетною ціллю, щоб масовано використовувати ракетну зброю ТВД. На мою думку, якщо змоделювати повномасштабну війну, то ударів, де полетять на нас тисячі ракет – не буде,

– додав Бєлєсков.

У лютому 2021 року в Міністерстві оборони України заявили, що профінансують створення вітчизняного оперативно-тактичного комплексу "Сапсан" протягом року. Він має стати українським аналогом російському "Іскандеру".

ОТРК "Грім-2" (на базі попередніх розробок за проектами "Борисфен" та "Сапсан" / Фото wikipedia.org

"Ми не можемо розробити навіть примітивну систему"

Аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що Ізраїль, який показав ефективність системи "Залізний купол" не опирається виключно в оборону, а й здійснює точкові удари у відповідь.

Вони не займаються виключно обороною. Так, є прихильники, які вважають, що треба вкладати в розробку хоча б дивізіону ОТРК "Сапсан”, але це десь 8 ракет. Питання стоїть в тому, що ми масово навіть примітивну систему розробити не можемо, ми навіть масово "Вільху" виробляти не можемо, а кидатися у більш серйозну систему, якій ми не можемо забезпечити якісні показання на глибину, особливо для рухомих цілей – проєкт, який викликає питання,

– каже аналітик.

За його словами, така мала кількість ракет не створить ефект стримування. Крім того, ОТРК "Сапсан" має пройти весь етап випробовувань.

Поки комплексу немає: показували тільки головки наведення, показували наче деякі зібрані ракети, але поки не буде пусків, які сертифікують цю продукцію, марно щось порівнювати,

– додав Бєлєсков.

Які іноземні системи хочуть отримати українські військові

Тарас Чмут зазначає, що зараз говорять про закупівлю іноземного озброєння, зокрема, американського протиракетного комплексу Patriot. Так, про розміщення цього ЗРК заявляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

MIM-104 Patriot Є основною протиракетною та протиповітряною системою в арсеналі армії США та кількох союзних держав. Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації. ЗРК Patriot виробляється американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Але це дуже коштовна, складна і не швидка історія, для опанування якої треба декілька років часу. Втім, ця система не здатна суттєво вплинути на обороноздатність України бо ми не зможемо повністю прикрити всі важливі об’єкти критичної інфраструктури: мости, транспортні вузли, промислові центри тощо,

– каже Тарас Чмут.

"Вважати, що поява в Україні Patriot гарантує нам повну безпеку – неправильно"

Микола Бєлєсков розповів, що на пільгових умовах без згоди американців протиракетний комплекс Patriot Україна не отримає. За його словами, навіть їхнє отримання означає переважно ефективну боротьбу проти оперативно-тактичної авіації Росії.

Patriot – система протиповітряної оборони. Так, вона має функцію протиракетної оборони, але це обмежена функція. У вересні 2019 року Patriot не витримав удару іранських безпілотників і крилатих ракет. Тобто, вони не змогли відбити та захистити об’єкти. Так, він зможе захистити великі міста, гарантувати більшою мірою протиповітряну оборону, меншою мірою протиракетну оборону, але вважати, що їх поява в Україні гарантує нам повну безпеку – неправильно,

– розповів аналітик.

Бєлєсков зазначає, що та сторона, яка атакує, завжди буде переважати. Адже для оборони та гарантованого перехоплення ворожої ракети в просторі треба випустити 3 – 4 ракети у відповідь.

Тобто, арифметично ви будете завжди програвати. Кейс Ізраїля та сектору газу – унікальний кейс і не стосується тих загроз, які є актуальними для нас,

– додав експерт.

Як може протидіяти Україна?

Микола Бєлєсков каже, що у випадку повномасштабної війни Україна на сьогодні може вдаватися до:

дублювання – якщо завдадауть удару по системам управління, щоб були запасні пункти управління;

якщо завдадауть удару по системам управління, щоб були запасні пункти управління; маскування;

переміщення;

введення в оману – коли створюється несправжня ціль і змушують противника відстрілятися по ній.

За словами аналітика, це дозволить мінімізувати негативні наслідки.

Це більш реалістично, якщо ми не хочемо "спустити в трубу" й ті дуже маленькі ресурси, які ми маємо і які треба все ж таки, мабуть, витрачати не на оборону, а на якісь наступальні операції. Бо буде весело, коли ми все вкладемо в оборону, а "по ворогу" працювати нічим. Однак, одним захистом війни не виграються. Коли мова йде про протидію серйозним противникам, то виключно про оборону ніхто не говорить,

– додав аналітик.

Бєлєсков зазначає, що Ізраїль є багатою державою, яка може дозволити вкладати кошти в свою оборону. Однак, Україна такої можливості не має, зокрема, якщо йдеться про оборону проти ракетної зброї ТВД.