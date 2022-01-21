У російському міністерстві оборони заявили, що "підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі білоруські полігони".

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Росія стягує війська та техніку до Білорусі

Представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів, повідомили, що російську техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України.

До слова, раніше все це озброєння та службовців спрямували нібито для навчання до Білорусі.

На станції Річиця в Гомельській області здійснили вивантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пізніше з'явилося фото табору з військовою технікою у цьому районі, на ньому зображено транспортно-заряджаючу машину для "Урагану".

Варто відзначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість", які мають пройти у лютому,

– наголосили в CIT.

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Війська Росії біля кордонів України: коротко

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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