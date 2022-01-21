Про це повідомив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський. Спочатку залучатимуть тих, хто вже має військовий досвід.

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300 – 400 тисяч зможуть оперативно мобілізувати

Окрім нашого постійного складу Збройних Сил та інших військових формувань, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300 – 400 тисяч ми зможемо оперативно мобілізувати, а це вже та сила, яка точно завдасть непоправних втрат для нашого ворога,

– пояснив Веніславський.

На думку народного обранця, жінок мобілізувати не будуть, хіба що будуть ті, хто хахочуть доєднатись до війська добровільно. Веніславський наголосив, що армії необхідні лише ті жінки, які здатні забезпечуватиме обороноздатність.

Мовиться передусім про вузьке коло спеціалістів, наприклад, військових медиків та зв'язківців.

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Що відомо про російських військових біля українського кордону:

За інформацією Міноборони, Росія майже завершила стягнення своїх військ до українського кордону.

Зараз біля межі України – 127 тисяч російських військових.

Окрім цього, Москва також підтримує понад 35 тисяч бойовиків на Донбасі і надіслала туди близько 3 тисяч військових.

Також Росія перекидає війська та озброєння до Білорусі. Зокрема, мовиться про 2 дивізіони зенітних ракетних систем з Далекого Сходу.

Дивіться відео про те, як російські війська входять у Білорусь: