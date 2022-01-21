Деталі розповів нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, Шмигаль видав доручення у відповідь на його депутатський запит.
Важливо Військовий облік для жінок: чому для паніки немає приводу
Також нардеп, крім звернення до прем'єра, подав у Раду законопроєкт щодо скасування обов'язкового взяття на військовий облік жінок.
Пропоную повернути норми, де було визначено, що на облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Боремося з цією безглуздою нормою, яка наробила галасу,
– наголосив Гончаренко.
Він також переконаний, що цю норму таки скасують.
Відповідь на запит Гончаренка / Фото Олексія Гончаренка
Що відомо про військовий облік для жінок
- 17 грудня набув чинності перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних.
- Відтепер жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, повинні до кінця 2022 року стати на військовий облік
- Водночас 23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони про необхідність військового обліку для жінок. 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.
- Зрештою Володимир Зеленський відреагував на петицію та просив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.
Що відомо про петицію щодо скасування обліку для жінок: дивіться відео
Повний текст публікації Олексія Гончаренка:
Мін'юст та Міноборони розглянуть скасування обов'язкового взяття на військовий облік жінок. Відповідне доручення дав прем'єр Денис Шмигаль після мого депутатського звернення.
Нагадаю, що, окрім звернення до прем'єра, я подав у Раду законопроект щодо скасування обов’язкового взяття на військовий облік жінок. Зокрема пропоную повернути норми, де було визначено, що на облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю.
Боремося з цією безглуздою нормою, яка наробила галасу