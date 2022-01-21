Детали рассказал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Шмыгаль выдал поручение в ответ на его депутатский запрос.

Важно Воинский учет для женщин: почему для паники нет повода

Также нардеп, кроме обращения к премьеру, подал в Раду законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин.

Предлагаю вернуть нормы, где было определено, что на учет берутся женщины, которые имеют специальность, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью. Боремся с этой дурацкой нормой, которая наделала шума,

– подчеркнул Гончаренко.

Он также убежден, что эту норму таки отменят.



Ответ на запрос Гончаренко / Фото Алексея Гончаренко

Что известно о воинском учете для женщин

17 декабря вступил в силу перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.

Теперь женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, должны до конца 2022 года стать на военный учет.

В то же время 23 декабря на сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить приказ Министерства обороны о необходимости воинского учета для женщин. 27 декабря петиция набрала более 25,6 тысячи подписей.

В конце концов Владимир Зеленский отреагировал на петицию и просил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.

Что известно о петиции по отмене учета для женщин: смотрите видео

Полный текст публикации Алексея Гончаренко:

Минюст и Минобороны рассмотрят отмену обязательной постановки на воинский учет женщин. Соответствующее поручение дал премьер Денис Шмыгаль после моего депутатского обращения.

Напомню, что, кроме обращения к премьеру, я подал в Раду законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин. В частности предлагаю вернуть нормы, где было определено, что на учет берутся женщины, имеющие специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

Боремся с этой дурацкой нормой, которая наделала шума.