Теперь петицию рассмотрел Владимир Зеленский. Ее подали 23 декабря, то есть необходимые подписи инициатива собрала за несколько дней.

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Что известно о петиции

Петиция называется "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными". Ее инициировала Яна Рашевченко.

Вроде бы изменился лишь перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Ни одного переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации,

– говорится в петиции

Когда ответит Зеленский

Ответа президента пока нет. Согласно законодательству, в течение 3 рабочих дней Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения. После этого у президента будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию.

Что известно о воинском учете для женщин

С 17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Говорится про журналистов, операторов, пиарщиков, издательниц, библиотекарей, переводчиков, медиков и ветеринаров, аналитиков, финансистов, выпускниках, менеджеров.

В течение 2022 года женщина должна написать заявление в местный военкомат. Кроме этого, следует предоставить пакет документов.

Заметим, воинский учет – это не то же, что военная служба, ведь военная служба для женщин остается добровольной.

В случае военной ситуации в стране военнообязанные женщины должны использовать свои профессиональные навыки на пользу и благо государства. Если есть проблемы со здоровьем, то – по желанию.

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