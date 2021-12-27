Тепер петицію розглянути Володимир Зеленський. Її подали 23 грудня, тобто необхідні підписи ініціатива зібрала за кілька днів.

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Що відомо про петицію

Петиція має назву "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність чи професію, бути військовозобов'язаними". Її ініціювала Яна Рашевченко.

Начебто змінився лише перелік, але, згідно з ним, майже всі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації,

– мовиться у петиції

Коли відповість Зеленський

Відповіді президента наразі немає. Відповідно до законодавства, протягом 3 робочих днів Офіс президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у президента буде 10 днів, аби розглянути петицію.

Що відомо про військовий облік для жінок

Із 17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних. Мовиться про журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, медиків та ветеринарок, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок.

Протягом 2022 року жінка має написати заяву до місцевого військкомату. Окрім цього, слід надати пакет документів.

Зауважимо, військовий облік – це не те саме, що військова служба, адже військова служба для жінок залишається добровільною.

У випадку воєнної ситуації в країні військовозобов'язані жінки мають використовувати свої професійні навички на користь і благо держави. Якщо є проблеми зі здоров’ям, то – за бажанням.

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