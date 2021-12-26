Як запевнив Залужний, нова ініціатива має на меті дізнатись, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. За його словами, схожий порядок обліку існував в Україні й раніше, ще з 1994 року, але майже не працював.

До теми Військовий облік для жінок: що зміниться для українок

Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних силах України, щоб уникнути зайвих процедур при посаді за своєю спеціальністю,

– заявив Залужний.

Також він наголосив, що у випадку військових навчань, жінки братимуть у них участь лише за бажанням.

Військовий облік для вагітних та жінок із дітьми

Тим часом Міноборони також пояснює, що стати на військовий облік жінкам із визначених професій доведеться, навіть якщо жінка вагітна, чи має неповнолітню дитину.

Наказ мають виконати до кінця 2022 року і до цього часу життя українських жінок нібито не зміниться.

Міноборони також запевняє, що метою наказу є можливість дізнатися резерви країни. В установі наголошують, що ситуація зобов'язує бути готовими до розвитку будь-яких подій.

Що відомо про наказ Міноборони

Із 17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних. Міноборони затвердило цей перелік наказом ще від 11 жовтня 2021 року. Він охоплює сотні спеціальностей та професій.​

Стати на військовий облік буде обов'язково для: журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, медиків та ветеринарок, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного типу.

Протягом 2022 року жінка має написати заяву до місцевого військкомату. Окрім цього, пакет документів складає: копії і оригінали паспорту; ідентифікаційний код; свідоцтво про одруження; свідоцтво про народження дітей; документ про закінчення навчання; довідки з роботи.

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Повний допис Валерія Залежного у фейсбуці

Хочу заспокоїти співгромадянок.

По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.

По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому.

Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням.

По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.

Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю.

Бажаю всім щасливих та безпечних свят! Збройні Сили України завжди на захисті.

