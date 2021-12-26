Как заверил Залужный, новая инициатива имеет целью узнать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. По его словам, похожий порядок учета существовал в Украине и раньше, еще с 1994 года, но почти не работал.

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Это также шаг навстречу женщинам, которые хотят проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, чтобы избежать лишних процедур при должности по своей специальности,

– заявил Залужный.

Также он отметил, что в случае военных учений, женщины будут принимать в них участие только по желанию.

Воинский учет для беременных и женщин с детьми

Минобороны объясняет, что встать на воинский учет женщинам из определенных профессий придется, даже если женщина беременна, имеет несовершеннолетнего ребенка.

Приказ должны выполнить до конца 2022 года и до этого времени жизнь украинских женщин якобы не изменится.

Минобороны также уверяет, что целью приказа является возможность узнать резервы страны. В учреждении отмечают, что ситуация обязывает быть готовыми к развитию любых событий.

Что известно о приказе Минобороны

С 17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин которых берут на учет военнообязанных. Минобороны утвердило этот перечень приказом еще от 11 октября 2021 года. Он охватывает сотни специальностей и профессий.​

Стать на воинский учет будет обязательно для: журналисток, операторок, пиарщиц, издательниц, библиотекарш, переводчиц, медиков и ветеринарок, аналитиков, финансисток, выпускниц, менеджерок различного типа.

В течение 2022 года женщина должна написать заявление в местный военкомат. Кроме этого, пакет документов составляет: копии и оригиналы паспорта; идентификационный код; свидетельство о браке; свидетельство о рождении детей; документ об окончании обучения; справки с работы.

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Хочу успокоить сограждан.

Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ.

Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом.

В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Мы также планируем ввести переходную норму, что касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию.

В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное-Вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал.

Это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, для избежания лишних процедур при занятии должности по своей специальности.

Желаю всем счастливых и безопасных праздников! Вооруженные Силы Украины всегда на защите.