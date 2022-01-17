По словам президента, нужно еще уточнить ряд вопросов по воинскому учету для женщин. Так Владимир Зеленский отреагировал на петицию об отмене обязательного учета.

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Список слишком широкий

Владимир Зеленский подчеркнул, что защита государства – дело всего народа, независимо от пола. Однако глава государства подчеркнул, что обязательный учет для женщин вызвал общественный резонанс из-за неудачной реализации.

В частности, президент отметил, что перечень специальностей, для которых предусмотрен обязательный воинский учет, слишком широк и необоснован. Еще одной причиной стало отсутствие конкретного механизма принятия женщин на учет.

Поэтому президент обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой пересмотреть перечень профессий.

Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, следующих вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины становятся на воинский учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства,



– заявил президент.

Кроме того, президент просит министра обороны внедрить современные технологии в процедуры воинского учета во избежание личного присутствия женщин в военкоматах и ​​урегулировать вопросы прохождения медосмотра.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость взвешенных подходов к административной ответственности для женщин за несвоевременную регистрацию на воинский учет.

Воинский учет для женщин: главное

17 декабря в Украине существенно расширили список профессий, представительницы которых должны обязательно стать на воинский учет. Среди них журналисты, бухгалтеры, операторы и другие.

Это обязательно для каждого специалиста, в противном случае – штраф. Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работников.

Петиция об отмене обязательного воинского учета для женщин появилась через несколько дней после опубликования списка и быстро набрала необходимое количество подписей.

В Минобороны успокоили, объяснив, что женщин в армию не будут забирать.

К теме предлагаем сюжет о петиции относительно отмены учета для женщин: смотрите видео