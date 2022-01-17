Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас украинкам не надо срочно обращаться в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).

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Возможны ли штрафы в 2022 году

Сейчас в Минобороны работают над упрощением порядка постановки на учет. Кроме того, там анализируют приоритетность профессий, родственных военно-учетным специальностям.

Из-за того, что в министерстве готовятся к внесению возможных изменений относительно воинского учета для женщин, штрафов в течение 2022 года не будет.

Обратите внимание! По словам Маляр, в Минобороны прорабатывают вопрос упрощения всех процедур вступления на учет как мужчин, так и женщин. В частности речь идет о цифровизации процессов, которые технически возможно перевести в режим онлайн.

Воинский учет для женщин в Украине: главное

17 декабря в Минобороны обнародовали нормы, в соответствии с которыми расширили список специальностей и профессий, которые должны вставать на воинский учет.

Отныне не только мужчины, но и женщины должны вставать на учет в территориальных центрах комплектования.

Обязательно учет должны пройти женщины журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, медики, финансисты и другие профессии.

Работодатели якобы должны контролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании.

В Минобороны раскрыли детали воинского учета для женщин: смотрите видео

Полный текст публикации Анны Маляр​:

"Прямо сейчас не надо женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 продлится переходный период. Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому, будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит.

Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн".