Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, наразі українкам не треба терміново звертатись до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

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Чи можливі штрафи у 2022 році

Наразі у Міноборони працюють над спрощенням порядку постановки на облік. Крім того, там аналізують пріоритетність професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями.

Через те, що у міністерстві готуються до внесення можливих змін щодо військового обліку для жінок, штрафів протягом 2022 року не буде.

Зверніть увагу! За словами Маляр, у Міноборони опрацьовують питання спрощення всіх процедур вступу на облік – як чоловіків, так і жінок. Зокрема мовиться про цифровізацію процесів, які технічно можливо перевести в режим онлайну.

Військовий облік для жінок в Україні: головне

17 грудня у Міноборони оприлюднили норми, відповідно до яких розширили перелік спеціальностей та професій, що мають вставати на військовий облік.

Відтепер не лише чоловіки, а й жінки мають вставати на облік у територіальних центрах комплектування.

Обов'язково облік мають пройти журналістки, операторки, піарниці, видавчині, бібліотекарки, перекладачки, медики, фінансистки та інші професії.

Роботодавці нібито мають контролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії.

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Повний текст публікації Ганни Маляр:

"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить.

Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін. Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі і «цифровізація» тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн."