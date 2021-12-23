Про це розповіла радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова. Вона пояснила, що наразі кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік.

Важливо Міноборони суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік

Якою може бути алгоритм

Воронкова зазначила, що було б набагато зручніше, якби на облік можна будо ставати електронно.

Побачимо, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік,

– сказала радниця заступника міністра оборони.

Вона додала, що зателефонує до кількох військкоматів і дізнається, чи є у них план дій. Воронкова спрогнозувала, що алгоритм повинен з'явитися на сайті військкоматів до кінця наступного тижня.

Чому збільшили кількість військовозобов'язаних жінок

Радниця заступника міністра оборони пояснила, що українське оборонне відомство готується до найгіршого розвитку подій. Мовиться про широкомасштабний наступ російських військ на Україну.

"Ми не знаємо, чим ця ситуація завершиться, коли до наших кордонів стягуються війська Росії, там дуже великі сили. Ми не знаємо, що це – торгівля ситуацією, виманювання якихось собі преференцій або це дійсно загроза", – зауважила Воронкова.

За словами радниці, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей. Вона пояснила, що цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що був і раніше.

Збільшення переліку військовозобов'язаних спеціальностей: головне

17 грудня набули чинності нові норми, згідно з якими Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. Саме тому стати на військовий облік тепер деяким жінкам обов'язково. Мовиться про медійників та комунікаційників усіх категорій:

журналісток,

операторок,

піарниць,

видавчинь,

бібліотекарок,

перекладачок,

медиків та ветеринарок,

аналітикинь,

фінансисток,

науковиць,

менеджерок різного профілю.

Директор и, де працюють жінки, мають проконтролювати, щоб вони встали на військовий облік.