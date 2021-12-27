Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что сейчас происходит модернизация системы. Такое решение парламент принял еще весной.
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"Никто не будет забирать женщин в армию. Это не мобилизация и не военный призыв. Речь идет лишь об обновлении системы воинского учета", – отметила Маляр.
Всегда был список профессий, служивших основанием для взятия женщин на воинский учет. Однако профессии исчезают, законодательство также нуждается в обновлении,
– пояснила заместитель министра.
Надо ли уже завтра бежать в военкоматы
Маляр подчеркнула, что не надо паниковать и уже идти в военкоматы.
"Для этого будет целый год, ведь выполнение нормы закона об обновлении воинского учета продлится в течение 2022 года", – сказала замминистра.
Воинский учет для женщин: коротко
- В Украине создали перечень специальностей и профессий женщин, которые должны встать на учет военнообязанных.
- Женщины должны в течение 2022 года написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов.
- Важно понимать, что военная служба для женщин остается добровольной.
- Если в стране объявят военную ситуацию – женщины должны использовать свои профессиональные навыки для государства.