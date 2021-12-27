Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що зараз відбувається модернізація системи. Таке рішення парламент ухвалив ще навесні.

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"Ніхто не забиратиме жінок до армії. Це не мобілізація та не військовий призов. Мовиться лише про оновлення системи військового обліку", – зазначила Маляр.

Завжди був список професій, які служили підставою для взяття жінок на військовий облік. Однак професії зникають, законодавство також потребує оновлення,

– пояснила заступниця міністра.

Не треба вже завтра бігти у військкомати

Маляр наголосила, що не треба панікувати та вже йти у військкомати.

"Для цього буде цілий рік, адже виконання норми закону про оновлення військового обліку триватиме протягом 2022 року", – сказала заступниця міністра.

Військовий облік для жінок: коротко

В Україні створили перелік спеціальностей та професій жінок, які повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Жінки повинні протягом 2022 року написати відповідну заяву та надати пакет документів.

Важливо розуміти, що військова служба для жінок залишається добровільною.

Якщо в країні оголосять воєнну ситуацію – жінки мають використовувати свої професійні навички для держави.

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