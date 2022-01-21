Об этом сообщил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский. Сначала будут привлекать тех, кто уже имеет военный опыт.
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300 – 400 тысяч смогут оперативно мобилизовать
Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300 – 400 тысяч мы сможем оперативно мобилизовать, а это уже та сила, которая точно нанесет непоправимые потери для нашего врага,
– пояснил Вениславский.
По мнению народного избранника, женщин мобилизовать не будут, разве что будут те, кто захотят присоединиться к войску добровольно. Вениславский подчеркнул, что армии необходимы лишь те женщины, которые способны обеспечивать обороноспособность.
Речь идет прежде всего об узком круге специалистов, например, военных медиках и связистах.
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Что известно о российских военных у украинской границы:
- По информации Минобороны, Россия почти завершила стягивание своих войск к украинской границе.
- Сейчас у границы Украины – 127 тысяч российских военных.
- Кроме этого, Москва также поддерживает более 35 тысяч боевиков на Донбассе и прислала туда около 3 тысяч военных.
- Также Россия перебрасывает войска и вооружение в Беларусь. В частности, говорится о 2 дивизионах зенитных ракетных систем с Дальнего Востока.
Смотрите видео о том, как российские войска входят в Беларусь: