В российском министерстве обороны заявили, что "подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые белорусские полигоны".

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Россия стягивает войска и технику к Беларуси

Представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, сообщили, что российскую технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины.

К слову, ранее все это вооружение и служащих направили якобы для учений в Беларуси.

На станции Речица в Гомельской области осуществили выгрузку российских реактивных систем залпового огня "Ураган".

Позже появилось фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем изображена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале,

– подчеркнули в CIT.

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Войска России у границ Украины: коротко

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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