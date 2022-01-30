Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелепостью то, что Россия угрожает Украине. Мол, не хотим войны, она нам не нужна.

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Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит,

– сказал русский чиновник.

Более того, он нагло утверждает, что якобы сами украинцы и даже официальные лица, говорят об отсутствии угрозы. Патрушев продолжил во всем обвинять США.

Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут какие-то потери с каждой из сторон или не будут,

– цинично заявил он.

Россия стремится к переговорам

Похожие заявления прозвучали и от посла России в Великобритании Андрея Келина. Изданию The Sunday Times он сказал, что его страна воевать не хочет. Он повторил риторику Кремля относительно переговоров, которая якобы растет в последнее время.

Мы абсолютно убеждены, что этот вопрос может и должен быть решен дипломатическим путем, через переговоры,

– сказал Келин.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Вторжение России: последние новости

В России заявляли, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому страна-агрессор отводит часть своих сил. Какое количество войск оставалось было неизвестно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров комментировал вероятность нового вторжения в Украину. Он сказал, "если это зависит от России, то войны не будет". Лавров уверял, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.

Как писали американские журналисты, Владимир Путин действительно готовил нападение на Украину. Но он недооценил негативные последствия такого шага для России.

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