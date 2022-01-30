Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелепостью то, что Россия угрожает Украине. Мол, не хотим войны, она нам не нужна.
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Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит,
– сказал русский чиновник.
Более того, он нагло утверждает, что якобы сами украинцы и даже официальные лица, говорят об отсутствии угрозы. Патрушев продолжил во всем обвинять США.
Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут какие-то потери с каждой из сторон или не будут,
– цинично заявил он.
Россия стремится к переговорам
Похожие заявления прозвучали и от посла России в Великобритании Андрея Келина. Изданию The Sunday Times он сказал, что его страна воевать не хочет. Он повторил риторику Кремля относительно переговоров, которая якобы растет в последнее время.
Мы абсолютно убеждены, что этот вопрос может и должен быть решен дипломатическим путем, через переговоры,
– сказал Келин.
Вторжение России: последние новости
- В России заявляли, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому страна-агрессор отводит часть своих сил. Какое количество войск оставалось было неизвестно.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров комментировал вероятность нового вторжения в Украину. Он сказал, "если это зависит от России, то войны не будет". Лавров уверял, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.
- Как писали американские журналисты, Владимир Путин действительно готовил нападение на Украину. Но он недооценил негативные последствия такого шага для России.
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