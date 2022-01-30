Как минимум, так написали американские журналисты. Причем со ссылкой на мнение знающих должностных лиц во власти Соединенных Штатов Америки.

Тем временем Посольство США снова призывает американцев покинуть Украину

Путин не понимал последствий нападения на Украину

WP опубликовал 29 января обширную аналитическую статью о ситуации в Украине и угрозе нападения на нее Украины.

Одним из интересных моментов в ней является заявление со ссылкой на осведомленные источники во власти и разведке США, что президент России Владимир Путин в процессе подготовки нападения на Украину буквально не понимал последствий.

На самом деле не понимал, что новая масштабная агрессия против украинцев будет стоить Кремлю очень дорого – ведь Запад готов санкциями разрушить экономику России.

Что интересно: разведка США говорит, что Путина дезинформируют его собственные советники. Похоже, они не хотят рисовать своему лидеру реальные последствия инициированной им войны.

Саму же идею нового нападения на Украину России источник издания в разведке США назвал "чрезвычайно амбициозной и несколько сумасшедшей".

У него может быть план – очень быстро разгромить украинских военных. Но уроки истории должны научить его, что это не решит большинство других проблем, с которыми он столкнется,

– прокомментировал поведение Путина чиновник.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Обратите внимание, что в этой же статье американские журналисты написали, что:

Украинская разведка переместила конфиденциальные документы и оборудование из столицы в безопасные места ближе к западной границе.

С другой стороны, есть "раскол среди советников" Президента Украины Владимира Зеленского (мол, он слышит часто противоположное от военных и разведчиков).