В материале Washington Post говорится, что президент Владимир Зеленский и его команда не исключают вторжения России. Украина получает оружие и военную помощь от союзников.
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Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны,
– говорится в сообщении.
"Россия до сих пор не решила, нападать ли"
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава Кремля Владимир Путин еще не одобрил решение относительно нападения. Страна-агрессор пытается "занять позицию силы для переговоров с США и Европой".
- Резников надеется, что Россия все-таки не решится на эскалацию.
- По словам Резникова, страна-оккупантка также испытывает единство союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.
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