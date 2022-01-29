В материале Washington Post говорится, что президент Владимир Зеленский и его команда не исключают вторжения России. Украина получает оружие и военную помощь от союзников.

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Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны,

– говорится в сообщении.

"Россия до сих пор не решила, нападать ли"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава Кремля Владимир Путин еще не одобрил решение относительно нападения. Страна-агрессор пытается "занять позицию силы для переговоров с США и Европой".

Резников надеется, что Россия все-таки не решится на эскалацию.

По словам Резникова, страна-оккупантка также испытывает единство союзников в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

Заметьте! Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь переговорную площадку "США – Россия – Украина". В то же время украинский лидер отметил: он не ставил бы этот формат переговоров в ранг более приоритетного, чем нормандский.

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