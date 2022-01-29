Материал назвали "Украинский конфликт: идет ли война сейчас?". Корреспондент SRF в России Дэвид Науэр заявил, что Россия хочет использовать все возможные средства, чтобы только предотвратить вступление Украины в НАТО или ЕС.

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Страна-оккупант ответила "капслоком"

МИД России назвал сюжет "антироссийским". Страна-агрессор заявила, что на самом деле якобы речь идет о подготовке к оборонительным российско-белорусским учениям. Их назвали "Союзная решимость-2022".

Сообщение страна-оккупант сопроводила комментарием "для тех, кто в танке".



Россия ответила "капслоком" / Скриншот 24 канала

Россия стягивает оружие в Беларусь

Вблизи границ Украины Россия собрала около 100 тысяч военных.

Кроме того, страна-агрессор продолжает стягивать оружие в Беларусь. В частности, Россия отправила туда дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".

Также в Беларусь уже перебросили бронеавтомобиль "Тигр", БМП-3 и МТ-ЛБ.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси угрожает войной. Он цинично заявил, что Беларусь якобы будет воевать в двух случаях: если против Беларуси совершат прямую агрессию или "нападут" на Россию.

Что войска России делают в Беларуси: смотрите видео