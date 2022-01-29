Российские подразделения продолжают передислокацию в Беларусь

Дивизион прибыл в Беларусь 29 января. Он якобы будет участвовать в учениях "Союзная решимость-2022".

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Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Восточного военного округа,

– рассказали в Минобороны России.

После разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике и заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне. Будет происходить это в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

В ведомстве отметили, что их подразделения продолжают передислокацию в Беларусь на учебу.

Что известно о комплексе "Панцирь-С" Зенитный ракетно-пушечный комплекс разработало "Конструктивное бюро приборостроения". "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Он действенен в любой погодно-климатической и радиоэлектронной ситуации днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз. ​​​

Отметим, российско-белорусские учения будут проходить в течение 10 – 20 февраля. Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк предполагает, что именно 20 февраля является наиболее вероятной датой возможной эскалации. Потому что тогда заканчиваются и учения, и Олимпийские игры.

Последние новости о возможной эскалации:

На следующей неделе Киев посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик планирует укрепить дипломатические усилия с Украиной на фоне возможного обострения. Кстати, после этого премьер позвонит президенту России Владимиру Путину.

Издание Politico заявило, что Владимир Зеленский якобы опасается, что США специально преувеличивают возможность войны, чтобы заключить договоренности с Кремлем по Донбассу.

Глава государства встретился с иностранными дипломатами и призвал их не нагнетать ситуацию и оставаться в Украине. Так как ранее 4 страны эвакуировали работников посольств или их родных.

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