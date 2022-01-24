Такое предположение сделал командующий ООС Александр Павлюк. Он считает, что вторжение может быть поэтапным.

Важно Россия может атаковать по нескольким направлениям, – Павлюк о вероятном наступлении агрессора

Это дата, которая нас волнует,

– признался Павлюк.

Он добавил, что Путин может не хотеть "пятнать" Олимпийские игры.

Россия может перебрасывать силы поэтапно

Западные спецслужбы предполагают, что нападение начнется с поэтапного перемещения Россией своих сил на Восток Украины. Тысячи солдат прибудут по железной дороге для усиления подразделений, которые уже есть в том районе.

Командующий напомнил информацию украинской военной разведки, отметив, что Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на Востоке страны. Речь идет о Днепре, Одессе и Харькове.

"Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на Востоке. Они хотят ранить всю страну и через это ранение манипулировать Украиной, как им заблагорассудится", – убежден военный.

Отряды теробороны

По словам Павлюка, перед украинскими командирами стоит вопрос, смогут ли они сдержать такое наступление.

Однако Павлюк отметил, что в Украине создали так называемые отряды территориальной обороны. Таким образом будет более 100 тысяч добровольцев, которые готовы взяться за оружие. Он добавил, что даже сейчас людям, которые готовы воевать, раздают оружие.

Обратите внимание! В Украине есть 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре. В ГУР Минобороны рассказывали, что будут привлекать в подразделения территориальной обороны прежде всего людей, прошедших военную службу в рядах ВСУ. Добровольцам теробороны недавно разрешили использовать охотничье оружие.

Угроза нападения России: последние новости

В последнее время в информационном пространстве стало больше заявлений о вероятном нападении России.

24 января иностранные страны начали сообщать об эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины. Речь идет о Великобритании, США и Австралии. В то же время Япония призвала своих граждан немедленно покинуть территорию нашей страны.

На фоне угроз собирают заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Несмотря на угрозу вторжения России США не будут вводить санкции, пока агрессор таки не нападет на нашу страну. Хотят сохранить "эффект сдерживания".

Ранее ввести санкции уже призвал президент Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что ждать эскалации не следует.

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