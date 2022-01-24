Таке припущення зробив командувач ООС Олександр Павлюк. Він вважає, що вторгнення може бути поетапним.

Важливо Росія може атакувати з кількох напрямків, – Павлюк про ймовірний наступ агресора

Це дата, яка нас хвилює,

– зізнався Павлюк.

Він додав, що Путін може не хотіли "плямувати" Олімпійські ігри.

Росія може перекидати сили поетапно

Західні спецслужби припускають, що напад почнеться з поетапного переміщення Росією своїх сил на Схід України. Тисячі солдатів прибудуть залізницею для посилення підрозділів, які вже є в тому районі.

Командувач нагадав інформацію української військової розвідки, зазначивши, що Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити 8 ключових регіонів на Сході країни. Мовиться про Дніпро, Одесу та Харків.

"Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на Сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться", – переконаний військовий.

Загони тероборони

За словами Павлюка, перед українськими командирами стоїть питання, чи зможуть вони стримати такий наступ.

Проте Павлюк зауважив, що в Україні створили так звані загони територіальної оборони. Таким чином буде понад 100 тисяч добровольців, які готові взятись за зброю. Він додав, що навіть зараз людям, які готові воювати, роздають зброю.

Зверніть увагу! В Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. У ГУР Міноборони розповідали, що залучатимуть у підрозділи територіальної оборони насамперед людей, які пройшли військову службу у лавах ЗСУ. Добровольцям тероборони нещодавно дозволили використовувати мисливську зброю.

Загроза нападу Росії: останні новини

Останнім часом в інформаційному просторі побільшало заяв про ймовірний напад Росії.

24 січня іноземні країни почали повідомляти про евакуацію своїх дипломатів та їхніх сімей з України. Мовиться про Велику Британію, США та Австралію. Водночас Японія закликала своїх громадян негайно покинути територію нашої країни.

На тлі загроз збирають засідання Ради національної безпеки та оборони.

Попри загрозу вторгнення Росії США не будуть вводити санкції, допоки агресор таки не нападе на нашу країну. Хочуть зберегти "ефект стримування".

Раніше ввести санкції вже закликав президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що чекати ескалації не слід.

Може бути цікаво – Чому від війни в Україні не вдасться втекти, Грані правди: