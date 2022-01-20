Водночас постанова стала чинною з 1 січня 2022 року. Відтак використовувати мисливську зброю та набої до неї можуть всі члени добровольчих формувань.

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Купувати зброю будуть за законом

У Кабміні наголошують, що виготовляти, купувати, зберігати мисливську зброю мають за законом. Таке ж правило діє і для її обліку.

Якщо член добровольчого формування переносить або перевозить особисту мисливську зброю, то вона може бути зарядженою. Також вона може не бути в спеціальному чохлі, кейсі чи футлярі. Водночас це дозволяється виключно тоді, коли представник тероборони виконує завдання. При цьому при собі треба мати дозвіл на зброю і посвідчення добровольця тероборони.

Коли дозволено застосовувати особисту мисливську зброю

Члени добровольчих формувань, які не є військовослужбоцями, під час виконання завдань територіальної оборони, мають право застосовувати особисту мисливську зброю для:

захисту цивільних осіб та/або цивільних об’єктів від нападу, відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються,

звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню,

знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії,

запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії,

припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення,

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони,

припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

Використовувати особисту мисливську зброю члени тероборони можуть під час виконання завдань для індивідуальної самооборони. Також у випадку, коли виконують завдання, даючи відсіч збройній агресії проти України. Застосовувати зброю також дозволили під час заходів для утримання національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Кого братимуть у загони тероборони

Через інформацію про можливий наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва. Вже з 1 січня очікували на черговий сплеск бажаючих потрапити в "партизанські загони".

В Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. Загалом до тероборони планують залучити близько 80 тисяч "резервних" бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.

У ГУР Міноборони розповідали, що залучатимуть у підрозділи територіальної оборони насамперед людей, які пройшли військову службу у лавах ЗСУ.

Що мають знати українці, вступаючи до тероборони: дивіться відео