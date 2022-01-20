В то же время постановление вступило в действие с 1 января 2022 года. Использовать охотничье оружие и патроны к нему могут все члены добровольческих формирований.

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Покупать оружие будут согласно закону

В Кабмине отмечают, что изготавливать, покупать, хранить охотничье оружие должны в соответствии с законом. Такое же правило действует и для его учета.

Если член добровольческого формирования переносит или перевозит личное охотничье оружие, то оно может быть заряженным. Также оно может не быть в специальном кейсе или чехле. В то же время это разрешается исключительно тогда, когда представитель теробороны выполняет задание. При этом при себе следует иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.

Когда разрешено применять личное охотничье оружие

Члены добровольческих формирований, которые не являются военнослужащими, во время выполнения задач территориальной обороны имеют право применять личное охотничье оружие для:

защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,

освобождения захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату,

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, которые находятся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,

предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии,

прекращения действий лиц, которые совершили или совершают правонарушения,

прекращения действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны,

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Использовать личное охотничье оружие члены теробороны могут во время выполнения заданий для индивидуальной самообороны. Также в случае, когда выполняют задание, давая отпор вооруженной агрессии против Украины. Применять оружие также разрешили во время мероприятий для защиты национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Кого будут брать в отряды теробороны

Из-за информации о возможном наступлении России на Украину возросло количество добровольцев в территориальную оборону Киева. Уже с 1 января ожидали очередного всплеска желающих попасть в "партизанские отряды".

В Украине есть 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре. В целом к теробороне планируют привлечь около 80 тысяч "резервных" бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

В ГУР Минобороны рассказывали, что будут привлекать в подразделения территориальной обороны прежде всего людей, которые прошли военную службу в рядах ВСУ.

Что должны знать украинцы, вступая в тероборону: смотрите видео