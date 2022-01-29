Російські підрозділи продовжують передислокацію у Білорусь
Дивізіон прибув у Білорусь 29 січня. Він нібито братиме участь у навчаннях "Союзна рішучість-2022".
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Черговий залізничний ешелон доставив на станцію розвантаження дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" Східного військового округу,
– розповіли у міноборони Росії.
Після розвантаження особовий склад здійснить марш на штатній техніці та заступить на навчальне бойове чергування з протиповітряної оборони. Відбуватиметься це у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусії та Росії.
У відомстві зазначили, що їхні підрозділи продовжують передислокацію у Білорусь на навчання.
Що відомо про комплекс "Панцир-С"Зенітний ракетно-гарматний комплекс розробило "Конструктивне бюро приладобудування". "Панцир-С" призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Він дієвий у будь-якій погодно-кліматичній та радіоелектронній ситуації вдень і вночі. Комплекс може здійснювати захист об'єкту від наземних та надводних загроз.
Зауважимо, російсько-білоруські навчання відбуватимуться впродовж 10 – 20 лютого. Командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк припускає, що саме 20 лютого є найбільш вірогідною датою можливої ескалації. Адже тоді закінчуються і навчання, й Олімпійські ігри.
Останні новини про можливу ескалацію:
- Наступного тижня Київ відвідає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Політик планує зміцнити дипломатичні зусилля з Україною на тлі можливого загострення. До речі, після того прем'єр зателефонує до президента Росії Володимира Путіна.
- Видання Politico заявило, що Володимир Зеленський нібито побоюється, що США спеціально перебільшують можливість війни, аби укласти домовленості з Кремлем щодо Донбасу.
- Глава держави зустрівся з іноземними дипломатами та закликав їх не нагнітати ситуацію й залишатися в Україні. Адже раніше 4 країни евакуювали працівників посольств або їхніх рідних.
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