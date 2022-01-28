Таким чином очільники зовнішніх відомств двох країн хочуть підтримати місію ОБСЄ. Про це заявила Анналена Бербок у Бундестазі.
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Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там,
– сказала вона.
За словами Бербок, їй повідомляли про те, що на Донбасі страждають люди. Мовляв, про них забули, хоча повинні говорити про безпеку та мир у цьому регіоні.
Також під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Дипломати повинні детально обговорити перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.
Позиція Німеччини та Франції
- Глава МЗС Німеччини під час візиту до Києва 17 січня заявляла, що країна робить все для перезапуску нормандського формату. Також Бербок запевняла, що країна підтримує суверенітет України.
- Анналена Бербок висловлювалася й щодо постачання зброї Україні. Адже Німеччина відмовляється від цього. Вона заявляла, що суперечки на цьому тлі не повинні внести розкол між країнами Заходу.
- Під час промови на засіданні Європарламенту і на тлі агресії з боку Росії президент Франції Еммануель Макрон закликав до стратегічного переозброєння безпеки Європи. Він також наголошував на відкритому діалозі з Росією.
- Також президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою телефоном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.
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